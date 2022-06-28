Dünyanın en iyi 31 binicisinin yarıştığı prestijli yarışmanın parkurunu 74.81 saniyede bitirerek 5 binici ile birlikte baraj hakkı elde eden Karaevli, baraj parkurunu 39.85 saniyede hatasız bitirerek birinci oldu.

2 binicinin hatasız yaptığı baraj parkurunda Karaevli, Edwina Tops Alexander, John Whitaker, Edward Levy gibi dünyaca ünlü binicileri geride bırakarak Eyfel Kulesi’ne karşı İstiklal Marşı’nı dinletti.

Avant Toi isimli atına yalnızca 3 aydır binen Karaevli, sporun en üst seviyesinde yeteneğini, atının gücünü ve atı ile uyumunu kanıtladı. Olimpik biniciye ödülünü Mathilde Pinault ve Virginie Couperie takdim etti.