GLU diğer bir ismi ne glikoz olarak bilinmektedir. Genelde Karbonhidratlı yiyeceklerden sağlanan bir çeşit enerji olduğunu da dile getirmek mümkün. Gün içerisinde ihtiyaç duyulan enerjinin karşılanması açısından önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Glikoz halk arasında kan şekeri olarak da bilinmektedir. Belli bir değer standardı bulunur ve sağlıklı yaşam için büyük bir öneme sahiptir. Bu değerinin düşüklüğü ya da yüksekliği belli başlı bazı hastalıklar ile bu konuda riskler taşıyabilmektedir.

Glikoz (GLU) nedir?

Karbonhidratların temel yapı taşı olarak glikoz öne çıkar. Bu doğrultuda glikoz, yağ ile protein ve karbonhidrat kaynakları içerisinde temel ihtiyaç olarak karbonhidrat aracılığıyla elde edilen enerjidir. Günlük faaliyetlerin devam edebilmesi ve uzun süreli sağlıklı yaşam sürdürebilmesi için dengeli karbonhidrat tüketimi sağlaması gerekir. Sindirim kanalı üzerinden gıdalar geçiş yaparken belli başlı enzimler ile beraber parçalanma gerçekleşir ve glikoz ortaya çıkar.

Bağırsaklardan emilip kana karışması nedeniyle günümüzde glikoz için kan şekeri denmektedir. Vücut gerekli zamanlarda ihtiyaç duyduğu durumlar adına glikozu kompleks karbonhidrata dönüştürmek suretiyle kaslar ile beraber karaciğerde depolamaktadır. Böylece ihtiyaç olduğu vakit enerji olarak glikoz kullanımı gerçekleşir. O yüzden belirlenmiş olan referans aralıkları içerisi GLU değerinin olması büyük öneme sahiptir.

Glikoz (GLU) yüksekliği veya düşüklüğünün nedeni nedir?

GLU değerinin yüksekliği ya da düşüklüğünü ayrı ayrı ele almak gerekmektedir. Zira nedenleri ile beraber oluşan durum açısından da farklılık yaratır. Hipoglisemi olarak da bilinen Glukoz düşüklüğü belli başlı bazı sebeplerden dolayı ortaya çıkabilmektedir.

- Uzun söyle Aç kalma,

- Öğün atlama,

- Aşırı fiziksel aktivite,

- Kalp ve böbrek ile beraber karaciğer yetmezliği,

- Farklı ilaç türleri,

- Alkol zehirlenmesi,

- Pankreas tümörleri,

- Aşırı yorgunluk

Bu ve benzeri sebeplerden dolayı glukoz düşüklüğü yaşanmakta ve sağlıklı bir insanın değerinin altına inmektedir. Bu da zaman içerisinde yukarıda belirtilen hastalıkların ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir. Özellikle hipogliseminin şeker hastalarının ilaçları yanlış kullanılmasından dolayı çoğunlukla ortaya çıktığı unutulmamalıdır.

Aynı şekilde glikoz yani GLU artışının normalin üzerinde yaşanması da yine belli başlı bazı hastalıklar üzerinden ele alınabilmektedir. Bu hastalıklar kan şekeri tetiklemekte ve referans olarak alınan aralığın çok üzerine çıkmaktadır.

- Diyabet yani şeker hastalığı,

- Pankreas kanseri,

- Yoğun stres,

- Böbrek hastalıkları,

- Belli başlı bazı hormonal hastalıklar,

Bu gibi problemler nedeniyle glikoz gerekli miktarın üzerine çıkmasıyla ciddi sorunlara sebebiyet vermektedir. Böyle durumlar için mutlaka en kısa süre içerisinde doktora başvurulmalıdır. Ele alınan teşhis ile beraber yapılan kan testi üzerinden değer ortaya çıkarılır. Buna göre düşük ya da yüksek olması ile beraber bunun hangi hastanede olduğu anlaşılır. Bu doğrultuda ele alınan tahliller ile beraber teşhis üzerinden tedavi gerçekleşir. Tabii bunun dışında bol su içmek, sağlıklı beslenmek ve stresten uzak kalmak da oldukça önemlidir.

Glikoz (GLU) değer aralığı kaç olmalı?

Glikoz mutlaka belirlenmiş olan standart referans değerler arasında bulunmalıdır. Bunun gerçekleşebilmesi için sağlıklı beslenmenin yanı sıra vücut düzenli olarak hareket etmeli ve aktif olmalıdır. Özellikle şeker hastalığı olan kişiler glikoz seviyesinin dikkat etmeli ve gün içerisinde hareket etmelidir. Sağlıklı bir insanda yemek yemeden önce yapılan test doğrultusunda GLU değeri dekupe başına, ‘90 ila 130 miligram’ arasında yer almaktadır. Genelde yemek yedikten sonra bu miktar ortalama 180 mg/dl gibi bir seviyeye çıkmaktadır.

O yüzden mutlaka GLU değerini belirli bir dengede tutabilmek için mutlaka sağlıklı beslenilmeli ve tüm yiyeceklerden dengeli şekilde alınmalıdır. Bu denge genelde kadın ya da erkek farklı yaş gruplarına bağlı olarak ortalama bu seviyelerde ele alınmaktadır. Küçükten yetişkinlere kadar bu aralık içerisinde miktarlar değişkenlik gösterebilir. Özellikle yemekten önce ve yemekten bir ya da iki saat kadar sonra bu miktar farklılık yaratabilir.



