Glen Davis, Hırvatistan yolcusu

Eski NBA şampiyonu Glen Davis, kariyerine Hırvatistan'da devam edebilir.

Sportando kaynaklarına göre, Hırvat ekibi KK Zadar Glen Davis ile görüşüyor.

2008 yılında Boston Celtics ile NBA şampiyonluğu yaşayan Davis, en son 2014-15 sezonunda forma giymişti. Los Angeles Clippers forması ile 74 maçta görev yapan tecrübeli oyuncu, 4 sayı, 2.3 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

2007 NBA draftinde 35. sıradan seçilen 32 yaşındaki oyuncu, kariyeri boyunca Boston Celtics, Orlando Magic ve LA Clippers formaları giydi. Toplam 514 maçta görev yapan Davis, 8 sayı, 4.3 ribaund ortalamaları yakaladı.

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