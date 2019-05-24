İskoçya Premier Ligi ekiplerinden Glasgow Rangers'ın 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Graham Dorrans, Ibiza Adası'nda şok bir saldırıya uğradı. Takım arkadaşı Ryan Jack ve eşiyle birlikte tatilini geçirdiği adada bir kimliği belirsiz bir kişinin kendisine şişe fırlatması sonrası yere yığılan Dorrans, olay sonrasında hastaneye kaldırıldı. Saldırı sonrası Twitter'da dolaşıma giren bir videoda ise tecrübeli futbolcunun acı içinde yüzünü tuttuğu görüldü.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler