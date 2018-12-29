Glasgow Rangers-Celtic maç sonucu: 1-0

İskoçya Premier Ligi'nde merakla beklenen Old Firm derbisinden galibiyetle ayrılan taraf Glasgow Rangers oldu.
Ibrox Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü, dakikalar 30'u gösterirken Ryan Jack kaydetti.
Rangers'ın hocası Steven Gerrard, böylece Old Firm derbilerinde Celtic'in hocası Brendan Rodgers'ın bileğini bükebilen ilk teknik adam oldu.
Ezeli rekabette 2012 yılından bu yana rakibini ilk kez mağlup etmeyi başaran Rangers, puanını 42'ye yükselterek Celtic'i yakaladı.
Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler