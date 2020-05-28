Gladbach’a 20 bin taraftar

Koronavirüs salgını nedeniyle Almanya Bundesliga’da maçlar seyircisiz oynanmaya devam ederken Borussia Mönchengladbach da karton taraftar uygulamasını başarılı bir şekilde sürdürüyor. Buna göre futbolseverler, tribünlere 5 Euro karşılığında kendi karton fotoğraflarını koydururken, pazar günü gerçekleşecek olan Union Berlin mücadelesi için 20 bine yakın sipariş alındığı açıklandı. M’Gladbach’ın statı Borussia Park’ın stat toplam kapasitesi ise 54 bin.