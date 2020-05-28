Gladbach’a 20 bin taraftar
Almanya’da maçlar seyircisiz oynanmaya devam ederken Borussia Mönchengladbach da karton taraftar uygulamasını başarılı bir şekilde sürdürüyor. Buna göre futbolseverler, tribünlere 5 Euro karşılığında kendi karton fotoğraflarını koydururken, pazar günü oynanacak Union Berlin mücadelesi için 20 bine yakın sipariş alındığı açıklandı.
Koronavirüs salgını nedeniyle Almanya Bundesliga’da maçlar seyircisiz oynanmaya devam ederken Borussia Mönchengladbach da karton taraftar uygulamasını başarılı bir şekilde sürdürüyor. Buna göre futbolseverler, tribünlere 5 Euro karşılığında kendi karton fotoğraflarını koydururken, pazar günü gerçekleşecek olan Union Berlin mücadelesi için 20 bine yakın sipariş alındığı açıklandı. M’Gladbach’ın statı Borussia Park’ın stat toplam kapasitesi ise 54 bin.