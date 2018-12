GKV namağlup şampiyon!

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97.yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen Kurtuluş Kupası Küçük Erkekler Basketbol Şampiyonasında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Küçük Erkekler Basketbol Takılı finalde Sanko Okulları takımını 27-44’lük skorla yenerek namağlup unvanla şampiyon oldu.

Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen 25 Aralık Basketbol Kurtuluş Kupasında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Küçük Erkekler Basketbol Takımı namağlup unvanla şampiyon oldu. Rakiplerini farklı skorlarla mağlup ederek finale adını yazdıran Gaziantep Kolej Vakfı Küçük Erkekler Basketbol Takımı finalde karşılaştığı Sanko Özel Ortaokulu Küçük Erkekler Basketbol Takımını 27-44’lük farklı bir skorla yenerek Kurtuluş Kupasının sahibi oldu. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı Can Hoşcan ve Okul Müdürü Abdullah Dağlı ile şampiyon takımın sporcularını kutlayarak başarılar diledi. Basketbol’da filenin efendisi unvanını tescilleyen Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının sportif alanlardaki başarısının devam ettiğine dikkat çeken GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı Can Hoşcan, "Kurtuluş Kupası’nı geleneksel hale getirerek her yıl başarıyla gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’u ve ekibini kutluyorum. Bu tür organizasyonlar takımlarımızın başarısı açısından büyük önem taşıyor. Şampiyon öğrencilerimizi ve onların hazırlanmasında büyük emekleri geçen antrenörlerimiz Vedat Oğuzcan ve Mahmut Şahinler’le bizlerden desteklerini esirgemeyen değerli velilerimizi, şampiyonaya namağlup unvanla imzalarını atarak böylesine anlamlı bir kupayı okullarımıza kazandıran sporcularımızı kutluyor başarılarının devamı diliyorum” dedi.

GKV Özel Orta Okulu Müdürü Abdullah Dağlı da şampiyonları kutlayarak Kurtuluş Kupasının özel bir anlam taşıdığını ve namağlup unvanla skorlarda kurumun adının şampiyonluğa yazılmasının önemli olduğunu ifade ederek organizasyonu gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ederek şampiyon sporcularla hocalarını kutladı.

Vedat Oğuzcan ve Mahmut Şahinler’in antrenörlüğünü yaptığı şampiyon ekipte Cem Batallı, Karaca Kaan Türkmen, Aras Akbulut, Miraç Efe Özer, Mehmet Esat Onat, Mehmet Yüce Hoşcan, Eren Güler, Harun Karayiğit, Poyraz Tekin, Kaan Zencirkeser, Ahmet Hazar Özcan, Arda Kazaz, Kuzey Karaca, Mehmet Efe Uygun ve Melih Gürsel görev aldı.

İHA