Gizli kaptan Domagoj Vida

Ara transfer döneminde İtalya Serie A ekipleri; Roma ve İnter’in tekliflerini reddeden Domagoj Vida, kulüpteki maaşının düzenli olarak ödenmemesine rağmen yoluna Beşiktaş’ta devam etme kararı almıştı.

11 Şubat 2019, Pazartesi 06:14
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Gizli kaptan Domagoj Vida

Bu durum sebebiyle hem yönetimin hem de Siyah- Beyazlı taraftarların büyük beğenisini kazanan Vida, takımı adeta bir kaptan gibi sahiplenmesiyle dikkat çekiyor. Vodafone Park’ta önceki gün oynanan Bursaspor karşılaşmasında tribünlerden açılan, ‘Kaptan Vida’ pankartı sebebiyle mutlu olduğu gözlenen deneyimli oyuncu, maç öncesi taraftarlara teşekkür etti, karşılaşma boyunca sergilediği etkili futbolla da alkış topladı.

Sezon sonunda resmen...

Maç içerisinde adeta bir gizli kaptan gibi takım arkadaşlarını motive eden ve zaman zaman takım lideri olarak müdahalelerde bulunan Vida, bu görüntüsüyle teknik direktör Şenol Güneş’i de memnun etti. Bursa karşısında kaptanın Atiba Hutchinson olmasına rağmen takımı ateşleyen tecrübeli futbolcu, tüm arkadaşlarına güven verdi. Sezon sonunda kaptanlar konusunda yeni bir düzenlemeye gitmesi beklenen yönetimin, Vida’yı da resmi olarak kaptanlar arasına eklemesi bekleniyor.

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