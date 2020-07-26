Giuliano transferinde son dakika! Fenerbahçe pusuda...

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr’dan 5 aydır maaş alamadığı için FIFA’ya başvuran Fenerbahçe’nin eski futbolcularından Giuliano’nun, Türkiye’ye geri dönmek için menajeri aracılığıyla haber gönderdiği öğrenilmişti.

Alınan bilgiye göre Brezilyalı futbolcu için Kanarya’nın, son gelişmeleri yakından takip ettiği ve 30 yaşındaki hücuma dönük orta saha bonservisini alırsa bu transferin mutlu sonla biteceği bilgisine ulaşıldı.

Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe’de 2017-18 sezonunda ligde 30 maçta 14 gol attı ve 5 de asist yaptı.