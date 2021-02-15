Ülkemizde birden fazla süper ligde forma giymiş futbolcular bulunmaktadır. Bu futbolculardan biri de Giuliano'dur. Giuliano aynı zamanda doğduğu ülkenin de milli takımında forma giyen bir futbolcudur. Oldukça teknik ve etkili serbest vuruşları ile bilinen Giuliano süper ligi tanıyan yabancı futbolculardan bir tanesidir. Giuliano ülkemizde ilk olarak Fenerbahçe 'de forma giymiştir. Özellikle Fenerbahçe kariyeri ile tanınır. Giuliano 1.72 metre boyunda olan orta saha mevkinde forma giyen bir futbolcudur. Şuan ki oynadığı kulüpte 20 numaralı formayı giymektedir. Giuliano kariyerinde pek çok takımda ve ülkede forma giyme şansı bulmuştur. Ülkemizde daha önce şampiyon olmuş takımlarda forma giyen Giuliano profesyonel kariyerine 2007 yılında başlamıştır. Giuliano'nun tam adı ise Giuliano de Paula'dır.

Giuliano kimdir, nereli?

Giuliano Brezilya'nın Coritiba şehrinde dünyaya gelmiştir. Brezilya asıllı bir futbolcudur.

Giuliano kaç yaşında?

Giuliano 1990 doğumludur. 31 yaşındadır.

Giuliano'nun maaşı ne kadar?

Giuliano, İstanbul Başakşehir'den yıllık olarak 1.5 milyon euro kazanmaktadır.

Giuliano'nun Hayatı

1990 yılında Brezilya'da doğan Giuliano futbola da ilk olarak bu ülkede başlamıştır. 2002 yılında Parana adlı takımda altyapı kariyerine başlamıştır. Parana ile 4 sene forma giydikten sonra yine bu takım aracılığı ile profesyonel sözleşme imzalayarak profesyonel futbol hayatına başlamıştır. Giuliano Parana ile birlikte 17 maçta forma giyebilmiştir. 17 maçta 6 gol atmıştır. 2007 - 2008 senesi arasında Parana forması giymiştir. Ardından Brezilya takımlarından olan Internacional oyuncuyu satın almak için Parana ile anlaşmıştır. Anlaşmaya göre Internacional 4.7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecektir.

2009 - 2010 yılları arasında Internacional forması ile 56 maçta forma giyerek 11 gol atmayı başarmıştır. Giuliano 2011 yılında ise Ukrayna ekiplerinden olan Dnipro ile anlaşmıştır. Internacional bu transfer için Dnipro'dan 11 milyon euro bonservis bedeli almıştır. 2011 yılından 2014 yılına kadar Dnipro forması giyen Giuliano 87 maçta forma giymiştir. 87 maçta 16 gol atmıştır. Aynı zamanda Dnipro'nun Uefa zaferinde de baş mimarlardan bir tanesi olmuştur. Değerini bu dönemde iyice katlamıştır. Giuliano daha sonra ülkesinin takımlarından olan Gremio ile anlaşmıştır. Gremio bu transfer için Dnipro kulübüne 6 milyon euro bonservis bedeli ödemiştir. Gremio ile 2014 - 2016 yılları arasında forma giyen Giuliano 67 maçta 11 gol atmıştır.

Giuliano 2016 - 2017 yılları arasında ise Rusya'nın en iyi takımlarından olan Zenit takımı ile anlaşmıştır. Zenit bu transfer için ise Gremio kulübüne 7 milyon euro bonservis bedeli ödemiştir. Giuliano'nun Rusya macerası ise kısa sürmüştür. Rusya ekibi ile birlikte 30 maçta forma giyen Giuliano 8 go atmıştır. Oyuncu daha sonra Fenerbahçe ile anlaşmıştır. Fenerbahçe Giuliano transferi için kulübü Zenit'e 7 milyon euro bonservis bedeli ödemiştir. Böylelikle 2017 yılında Giuliano ilk kez süper lig macerasına başlamış oldu. Giuliano'nun süper lig macerası bu dönem kısa sürmüştür. Öyle ki 2017 - 2018 sezonu arasında Fenerbahçe ile forma giyen Giuliano 31 maçta görev alarak 15 gol atmıştır.

Daha sonra Suudi Arabistan takımlarından olan Al Nassr kulübü Giuliano transferi için Fenerbahçe'nin kapısını çalmıştır. Al Nassr 10.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Giuliano'yu transfer etmiştir. Al Nassr ekiibi ile 2018 - 2020 yılları arasında forma giyen Giuliano 52 maçta sahne almış ve 16 gol atmıştır. Al Nasr ekibi ile bekleneni veremeyen Giuliano 2020 yılında sözleşmesini karşılıklı olarak fesh etmiştir. 2020 yılında kulübü ile sözleşmesini fesh ettikten sonra İstanbul Başakşehir ile anlaşmıştır. Başakşehir ile yıllık olarak 1.5 milyon euro para kazanmaktadır.

Giuliano'nun Milli Takım Kariyeri

Giuliano Brezilya U20 takımı ile 2009 yılında anlaşmıştır. Brezilya U20 takımı ile 6 maça çıkmıştır ve 1 gol atmıştır. Brezilya a milli takım formasını da 2010 yılında ilk kez giymiştir. Şuana kadar 12 kez Brezilya a milli takım formasını iyen Giuliano hiç gol atamamıştır.