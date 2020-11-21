Süper Lig'de 9. haftanın en kritik maçı olan Beşiktaş - Başakşehir maçında kazanan 3-2'lik skorla Beşiktaş oldu. Maç sonrasında konuk ekibin Brezilyalı ismi Giuliano değerlendirmelerde bulundu.

İşte Giuliano'nun Beşiktaş maçı sonrasındaki açıklamaları:

Oyun iki farklı hikayeye büründü. İlk yarı ve ikinci yarı olmak üzere... İlk yarıda Beşiktaş çok iyi oynadı. İkinci yarıda gol pozisyonları yakalayan topla oynayan taraf bizdik. Ancak 3-0'dan Beşiktaş karşısında maçı çevirmek zor. 2 pozisyonu gole çevirdik.

İyi bir takımız. Alışılagelmiş Başakşehir oyununu oynama gayretindeydik. Ancak Beşiktaş maçını geride bırakacağız ve önümüzdeki Manchester United maçına odaklanıp, ona hazırlanacağız.

Beşiktaş'ın lehine çalınan düdüklerin biraz daha fazla olduğunu söyleyebilirim.











