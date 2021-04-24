Süper Lig 'de Medipol Başakşehir forması giyen Giuliano'nun önceki kulübüne açtığı dava sonucu kesinleşti. Al Nasr kulübü, sözleşmesini nedensiz feshettiği için Brezilyalı oyuncuya 4,5 milyon euro tazminat ödemeye mecbur bırakıldı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, Al Nassr'ın 4,5 milyon euro ile birlikte sözleşmesinin gereklilikleri nedeniyle kazandığı 850 bin euroyu da Giuliano'ya ödemesi gerektiği yönünde karar verildi. Böylece Giuliano, Al Nassr'dan toplamda 5,35 milyon euro alacaklı konumuna geldi.

Al Nassr'ın 45 gün içinde ödemeyi gerçekleştirmemesi durumunda ciddi yaptırımlarla karşılayacağı da bildirildi.