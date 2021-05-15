Önümüzdeki sezon transfer dönemi için adı dünyaca ünlü yıldızlarla anılan Fenerbahçe'de gündemdeki golcü futbolcu Olivier Giroud da onlardan biri.

90mincom Fransa, yıldız futbolcunun sarı lacivertlilere gelme olasılığının 10 üzerinden 4 olarak belirledi. Samatta ve Cisse'den beklediği verimi alamayan Fenerbahçe'nin adı Olivier Giroud ile uzun süredir anılıyor. Geçtiğimiz günlerde Mesut Özil'in de Giroud'yu ikna etmek için devrede olduğu belirtilmişti.









Inter ve Lazio önde

90mincom'da yer alan haberde Chelsea'den sezon sonu ayrılacak Fransız golcünün 7 takımın transfer listesinde bulunduğu ve İtalyan devleri Inter ile Lazio'ya dakın olduğu vurgulandı. Nitekim Giroud'un Inter ve Lazio'ya gitme ihtimali 10 üzerinden 7 olarak gösterildi.

Diğer ihtimallerin ise Milan için 10'da 1, MLS için 10'da 3, Crystal Palace için 10'da 4 ve Lens için 10'da 5 olduğu belirtildi.







