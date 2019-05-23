A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

102. İtalya Bisiklet Turu'nun (Giro d'Italia) 11. yarış günü, dün koşulan Carpi - Novi Ligure etabıyla geride kaldı. 221 km'lik düz parkurda, bisikletçiler bitiş çizgisine toplu halde ulaşırken, Lotto Soudal takımı adına yarışan Caleb Ewan, 5 saat 17 dakika 26 saniyelik derecesiyle günün kazananı oldu ve Giro 2019'daki ikinci etap galibiyetini elde etti. Öte yandan Groupama - FDJ'den Arnaud Démare ikinci, BORA - hansgrohe'den Pascal Ackermann ise yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Carpi - Novi Ligure etabının ilk 10'u:

1 Ewan Caleb Lotto Soudal 5:17:26

2 Démare Arnaud Groupama - FDJ ,,

3 Ackermann Pascal BORA - hansgrohe ,,

4 Viviani Elia Deceuninck - Quick Step ,,

5 Cimolai Davide Israel Cycling Academy ,,

6 Consonni Simone UAE-Team Emirates ,,

7 Gibbons Ryan Team Dimension Data ,,

8 Nizzolo Giacomo Team Dimension Data ,,

9 Mareczko Jakub CCC Team ,,

10 Bennett Sean EF Education First ,,

Etap derecelerinin tamamını görmek için tıklayın

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11. etabın özet görüntüleri

Genel klasman aynı, sprintte yeni lider Démare

Düz bir parkur olması ve bisikletçilerin de bitişe toplu halde ulaşmaları nedeniyle önceki gün olduğu gibi 11. etap sonunda da genel klasmanda kayda değer değişiklikler olmadı. Öte yandan, yarışın en iyi sprinteri tarafından giyilen Siklamen Mayo ise el değiştirdi. 10. etabı kazanan, dünkü yarışı ise 2. sırada tamamlayan Groupama - FDJ'li Arnaud Démare, topladığı puanlarla günün üçüncüsü Bora-Hansgrohe'li Pascal Ackermann'ı geçerek sprint klasmanında liderliğe yükseldi. Tırmanış ve en iyi genç kategorilerinin mayo sahipleri ise aynı kaldı.

Genel klasmanın ilk 5:

1 Conti Valerio UAE-Team Emirates 45:02:05

2 Roglič Primož Team Jumbo-Visma 1:50

3 Peters Nans AG2R La Mondiale 2:21

4 Rojas José Joaquín Movistar Team 2:33

5 Masnada Fausto Androni Giocattoli - Sidermec 2:36

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12. etapta lider mayoları giyecek isimler

Genel klasman liderliği mayosu: Valerio Conti (UAE Team Emirates)

En iyi sprinter mayosu: Arnaud Demare (Groupama – FDJ)

Dağların kralı mayosu: Giulio Ciccone (Trek – Segafredo)

Gençler klasmanı lideri mayosu: Nans Peters (AG2R La Mondiale)

Genel klasmanın tamamını görmek için tıklayın

İstatistikler

Caleb Ewan'ın kariyerinde toplamda 3 Giro etap galibiyieti bulunuyor. İlkini 2017 yılının 7. etabında elde eden Ewan, ikinciyi ise bu yılın 8. etabında kazanmıştı. Ayrıca 11. etap, Avustralyalı bir bisikletçinin kazandığı 33. Giro etabı olarak da kayıtlara geçti. Tek yılda iki Giro galibiyeti elde eden son Avustralyalı bisikletçi ise Michael Rogers'dı. Rogers, bu başarıyı 2014 sezonunda gerçekleştirmişti.

Caleb Ewan, Giro'da 3 etap kazanan ilk 25 yaş altı Avustralyalı sporcu oldu. Ewan'dan sonraki en iyi istatistik, 2 galibiyetle Michael Matthews'a ait.

Valerio Conti, Giro'daki genel klasman liderliğini 6. güne taşıdı. 1909 yılındaki ilk Giro'yu kazanan Luigi Ganna'da, 6 gün boyunca yarışı lider olarak götürmüştü.

12. etap: Cuneo - Pinerolo (158km)

102. İtalya Bisiklet Turu'nda sıra, 12. etaba geldi. Cuneo ile Pinerolo arasındaki 158 km'lik parkurda, bir adet 1. kategori tırmanış bulunuyor. 162 bisikletçinin yer alması beklenen yarış, Türkiye saatiyle 14.10'da başlayacak.