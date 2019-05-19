A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

102. İtalya Bisiklet Turu'nun 8. günü, dün koşulan Tortoreto Lido - Pesaro etabıyla geride kaldı. 239 km uzunluğundaki parkuru, 5 saat 43 dakika 32 saniyede tamamlayan Lotto Soudal'li bisikletçi Caleb Ewan, günün kazananı olurken; Deceuninck - Quick Step'ten Elia Viviani ikinci, BORA - hansgrohe'den Pascal Ackermann ise yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Tortoreto Lido - Pesaro etabının ilk 10'u:

1 Ewan Caleb Lotto Soudal 5:43:32

2 Viviani Elia Deceuninck - Quick Step ,,

3 Ackermann Pascal BORA - hansgrohe ,,

4 Sabatini Fabio Deceuninck - Quick Step ,,

5 Belletti Manuel Androni Giocattoli - Sidermec ,,

6 Démare Arnaud Groupama - FDJ ,,

7 Cimolai Davide Israel Cycling Academy ,,

8 Canola Marco Nippo Vini Fantini Faizanè ,,

9 Nizzolo Giacomo Team Dimension Data ,,

10 Selig Rüdiger BORA - hansgrohe ,,

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Conti, Pembe Mayo'yu bırakmıyor

Giro'nun genel klasman lideri Valerio Conti (UAE-Team Emirates) ; etabı, grupla birlikte 58. sırada tamamladığından, zirvedeki yerini ve ikinciyle arasıdnaki zaman farkını korudu.

Genel klasmanın ilk 5'i:

1 Conti Valerio UAE-Team Emirates 35:13:06

2 Rojas José Joaquín Movistar Team 1:32

3 Carboni Giovanni Bardiani - CSF 1:41

4 Peters Nans AG2R La Mondiale 2:09

5 Madouas Valentin Groupama - FDJ 2:17

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Lider mayolar

Genel klasman lideri mayosu: Valerio Conti (UAE-Team Emirates)

En iyi tırmanışçı mayosu: Giulio Ciccone (Trek - Segafredo)

En iyi sprinter mayosu: Pascal Ackermann (BORA - hansgrohe)

En iyi genç mayosu: Giovanni Carboni (Bardiani - CSF)

Takımlar klasmanında ilk 5:

1 Movistar Team 105:47:30

2 Deceuninck - Quick Step 5:55

3 Androni Giocattoli - Sidermec 6:29

4 AG2R La Mondiale 6:43

5 Mitchelton-Scott 10:25

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İstatistikler

*Avustralyalı sporcu Ewan Caleb, kariyerindeki 2. Giro etap galibiyetine ulaştı. Diğer zaferini ise 2017 yılındaki yarışın 7. etabında kazanmıştı. Etap aynı zamanda, Giro tarihinde bir Avustralyalı bisikletçinin kazandığı 32. yarış oldu. Okyanusya ülkesi; bu istatistiğiyle, 37 galibiyeti bulunan 5. Almanya'nın ardından 6. sırada yer alıyor.

*Deceuninck - Quick Step'in İtalya şampiyonu yarışçısı Elia Viviani, kariyerinde 15. kez Giro'da bir etabı ilk 3 içinde tamamladı(5 galibiyet, 7 ikincilik, 3 üçüncülük). Viviani böylece, Vincenzo Nibali'yle birlikte şu an Giro'da yarışan bisikletçiler içinde bu rakama ulaşan iki isimden biri olmayı başardı.

*Valerio Conti, 2013 yılından bu yana Pembe Mayo'yu 3 etap üst üste giymeyi başaran ilk İtalyan bisikletçi oldu. Bu istatiği en son Vincenzo Nibali kaydetmişti.

9. etap: Riccione-San Marino (ITT)

İtalya Bisikler Turu'nun 9. gününde sporcular, Riccione ile San Marino arasında düzenlenen 34.8km'lik bireysel zamana karşı etapta yarışacaklar. Son 12 km'si tırmanış olan yarış, Türkiye saatiyle 12.15'te başlayacak.