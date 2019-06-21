İZMİR, (DHA)

Yunanistan'ın Girit Adası'nda 15-19 Haziran'da düzenlenen Yunanistan Yelken Şampiyonası'nda Optimist Milli Takımı sporcusu Can Ertürk ikinci oldu. 341 yelkencinin mücadele ettiği şampiyonada Göztepe'den Can Ertürk ikinciliği elde ederken, kızlarda ARM Urla Yelken'den Okyanus Arıkan altıncı sırada yer aldı. Şampiyonayı Mustafa Can Öztuncel 23. sırada, Alp Namdar 25. sırada ve Mert Aydoğan 31. sırada tamamladı. Dünya Şampiyonası öncesi iyi bir hazırlık yarışında yer aldıklarını belirten Türkiye Yelken Federasyonu Antrenörü Alican Selci, “Son provamızı güzel sonuçlar elde ederek gerçekleştirdik. Şimdi önümüzde Dünya Şampiyonası var. Şampiyonada ülkemizi başarıyla temsil edeceğimize inanıyorum" dedi.

