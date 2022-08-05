Giresunspor'un isim ve forma göğüs sponsoru Bitexen oldu. 2022-2023 ve 2023-2024 futbol sezonlarını kapsayacak iş birliği için Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet ve Bitexen Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem'in katılımıyla bir imza töreni düzenlendi.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Bitexen Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem, “Bitexen olarak hem Token arzı hem de çalıştığımız her kulübe sponsor olarak futbol ve basketbol olmak üzere kulüplerimize önemli düzeyde finansman desteği sağladık. Ayrıca amatör takımları ve kadın futbolunu da desteklemeyi ihmal etmedik. Bu takımlarımıza da hatırı sayılır finansman ve malzeme desteği sağladık. Spor alanındaki vizyonumuzla geniş yelpazede paydaşlara destek sağlamak ve teknolojik alt yapımızın gücünü kullanabileceğimiz alanlarda kaynak yaratmak her zaman faaliyetlerimiz kapsamında olacak. Türk futbolunun önde gelen kulüplerinden Giresunspor ile devam eden çorap sponsorluğumuz vardı. Önümüzdeki iki sezon için isim ve forma göğüs sponsoru olarak bu iş birliğimizi daha da ileriye taşıyoruz. Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet başta olmak üzere yeni anlaşmamızın tüm Giresunspor taraftarına ve sporseverlere hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Hakan Karaahmet ise 2022-2023 futbol sezonunda Giresunspor’un isim ve forma göğüs sponsoru olan Bitexen Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem’e teşekkür ederek, iki kurum arasındaki iş birliği anlaşmasının Bitexen ve Giresunspor’a hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Bitexen’in Giresunspor’a sağladığı sponsorluk desteğinin kulübün ekonomisine önemli katkı sunacağını belirten Karaahmet, “Süper lig mücadelemizde Bitexen’i yanımızda görmekten büyük mutluluk duymaktayız. Bu sponsorluk anlaşması hem kulübümüzün ve hem de Bitexen’in marka değerine değer katacaktır. Türk futboluna ve Giresunspor’a desteklerinden dolayı Bitexen’e teşekkür ediyorum. İki kurum arasındaki iş birliği anlaşmasının hem camiamız hem de her iki tarafa hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Kazanan her zaman Giresunspor ve Bitexen olsun” şeklinde konuştu.