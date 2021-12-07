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Giresunspor'un çıkışı devam ediyor

44 yıl sonra Süper Lig’e yükselen GZT Giresunspor, son haftalarda çok iyi bir çıkış yakaladı. Sezonun ilk 7 haftasında istediği sonuçları alamayan Çotanaklar, 8. haftadan itibaren ise apayrı bir kimliğe büründü.

07 Aralık 2021, Salı 13:36 Son Güncelleme:
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Giresunspor'un çıkışı devam ediyor

Sezona Galatasaray , Kasımpaşa, Trabzonspor, Alanyaspor ve Fenerbahçe mağlubiyetleri ile başlayan Yeşil Beyazlılar, ardından Konyaspor ve Kayserispor ile berabere kaldı. 2 Ekim’de deplasmanda Göztepe’yi 1-0 mağlup eden ve Süper Lig’deki ilk galibiyetini alan GZT Giresunspor, o maçın ardından Çaykur Rizespor’u da 2-0 yenerek ilk kez üst üste ikinci galibiyetine imza attı. Ligin 10. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan GZT Giresunspor, 11. haftada evinde oynadığı Antalyaspor maçında ise rakibine 2-1 yenildi.

12. haftada Sivasspor deplasmanından 1 puanla dönen Yeşil Beyazlılar, o maçtan sonra çıktığı maçlarda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Beşiktaş ve son olarak Fatih Karagümrük’ü mağlup ederek, 3’te 3 yaptı ve puanını 19’a yükseltti.

DHA

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