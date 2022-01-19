Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. hafta maçında lider Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Giresunspor'da son dakikada tekrarıyla birlikte iki penaltı kurtaran maçın yıldızı Okan Kocuk, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Okan'ın açıklamaları şöyle;

Penaltı olduğunda üzüldük. Üzüldüm de. Sahada çok iyi performans gösterdi arkadaşlarım. Çok da eksik geldik buraya. Oyuncu değişikliği bile zor yapıyoruz. Arkadaşlarımız varını yoğunu ortaya koydu. Belki 3 puanı bile hak ettik. Penaltı oldu. Kurtardım. Bir daha oldu. Onu da kurtardım. Son ana kadar bekledim, ortaya vurdu ve çıkardım. Bakasetas, Trabzonspor'un en iyi duran top kullanan oyuncusu. Bu sefer ortaya vurmayacağını düşündüm ve diğer tarafa atladım, çıkardım.