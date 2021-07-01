Hakan Keleş yönetiminde rekorlar kırarak Süper Lig özlemine son veren Giresunspor’da gündem transfer. 44 yıllık ardan sonra yükseldiği Süper Lig’de kalıcı olmayı hedefleyen Karadeniz ekibi kaliteli isimlerin peşinde. Hakan Keleş’in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kuzey temsilcisi, Fenerbahçe ’den Nabil Dirar’ı istiyor. Geride kalan sezonu Brugge’de kiralık olarak geçiren ve geri dönen oyuncunun kiralanması konusunda görüşmeler sürüyor. Giresunspor ayrıca sol bek Aziz Behiç’in transferi için de Başakşehir’le büyük ölçüde anlaşmış durumda.

Okan Kocuk geliyor

Giresunspor’un hedefindeki isimlerden bir diğeri de Trabzonspor ’un kadroda düşünmediği Fousseni Diabate. Geçen sezon kiralık olarak Göztepe’de oynayan oyuncuyla el sıkışıldığı, imzaların an meselesi olduğu bildirildi. Galatasaray ’dan Okan Kocuk ve Dnipro’dan stoper Douglas’la anlaşan Çotanaklar’da transferde bu hafta büyük hareketlilik bekleniyor.