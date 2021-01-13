Başta Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet olmak üzere yönetim kurulunun takıma destek bulmak amacıyla görüşmelere devam ettiğini belirten Karademir, "Başkanımız ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımız maddi olarak verebileceğimiz desteklerin sonuna geldik. Artık bu noktadan sonra iş adamlarımızdan, şahıslardan ve kurumlardan gerçekten destek görmemiz gerekiyor. Herkes maç izlerken takım şampiyonluğa gittiğini belirtiyor ve sokaklardan güzel geri dönüşler oluyor. Ama bir iş adamı da çıkıp bu formanın arkası boş ben buraya reklam vereyim demiyor. Bu konuda geri dönüş alamıyoruz” dedi.

Giresun’un yıllardan beri özlem duyduğu Süper Lig’e çıkmanın çok yakın olduğunu vurgulayan Karademir, “Yıllardan beri gelen özlemi bitirmeye bu kadar yakınız. Bir daha bu treni yakalayabilir miyiz bilmiyorum. Bunun içinde büyük bir desteğe ihtiyacımız var. Takımı buralara kadar getirmek kolay değil ama buralardan aşağı düşmek çok kolay. Takımda oluşabilecek bir moralsizlik takımı aşağı itebilir. Şehir olarak iş adamları olarak hala desteklenmiş bir kulüp yok ortada. Şuraya bir iş adamı, belediye başkanı, milletvekili geldiğinde hocamız bile yardım istiyor. Bu sezonu taşımak için ciddi yardıma ve desteğe var. Bunu da iş adamlarımızda ve kurumlarımızdan bekliyoruz. Milletvekillerimiz sağolsun yardımcı olmaya çalışıyorlar. Tahtayı açmayacağız. Takımın harmonisini bozmayacağız. Zaten devre arası transferi zordur. Ciddi bir borç var. Takıma sahip çıkacağız” ifadelerine yer verdi.

İHA