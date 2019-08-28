TFF 1. Lig'de ilk iki hafta puan alamayan Giresunspor transferin son günlerinde bombayı patlatmaya hazırlanıyor.
Karadeniz ekibi, İngiltere Premier Lig ekibi Sheffield United forması giyen İngiliz forvet Leon Clarke'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Giresunspor ve Leon Clarke arasında görüşmeler devam ediyor. Transferin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.
Geçen sezon İngiltere Championship'de Sheffield United ve Wigan formaları giyen deneyimli forvet 41 maçta forma giymiş ve 6 gol, 5 asistlik performans sergilemişti.