Giresunspor Basın Sözcüsü Ferhat Karademir, Giresunspor’un siyaset üstü bir kurum olduğunun altını çizerek, yeşil sahadaki mücadelelerine siyaset bulaştırılmasına müsaade etmeyeceklerini ifade etti.

Karademir, yaptığı yazılı basın açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

“Giresunspor’umuzun sezon açılışında Çaykur Rizespor ile karşılaştığı müsabakada tribünlerden yükselen bazı tezahüratlar Giresunspor yönetimi olarak bizleri rahatsız etmiştir. Uzun yıllar mücadelesini verdiğimiz Süper Lig hasretine son vermenin ardından, kalıcı olabilmek için her türlü çaba ve gayreti gösterdiğimiz bu dönemlerde Giresunspor üzerinden yapılan bir takım tartışma ve olumsuz tavırları yönetim kurulu olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Bizler Giresunspor’un menfaat ve çıkarları için saha içi ve saha dışında tüm mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bundan başta taraftarlarımız olmak üzere hiç kimsenin kuşkusu olmasın.''

'Giresunspor, dünya üzerinde yaşayan 2 milyon Giresunlunun ortak değeri ve gurur kaynağıdır'

''Ancak siyaset ve siyasetçiler üzerinden birtakım olumsuzlukları tribünden dile getirilmesini doğru bir tutum olmadığını düşünüyor ve spor kamuoyunda bu tarz davranışların yanlış anlaşılabileceği kaygısını taşıyoruz. Giresunspor’umuzu bu tür siyasi çekişmeler ve tartışmaların dışında tutmak için hassasiyet gösterdiğimizin tüm kamuoyu tarafından çok iyi bilinmesini istiyoruz. Giresunspor, siyasal kimliği ne olursa olsun dünya üzerinde yaşayan 2 milyon Giresunlunun ortak değeri ve gurur kaynağıdır. Yeşil-beyazlı takımımızın top koşturduğu yeşil sahalar siyaset meydanı değil, başarı için ter dökülen meydandır. Giresunspor’umuza zarar verilmemesi ve siyaset malzemesi yapılmaması adına bunun böyle bilinmesini isteriz”

İHA