Giresunspor’da Osmanlı hazırlıkları sürüyor

Yeşil-beyazlı ekip Hakan Kutlu yönetiminde tesislerinde gerçekleştirdiği antrenman kondisyon, kısa pas, saha içi taktik çalışmaları yaptı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Çağlar Birinci ve Murat Akça katılmazken, tedavisi biten Ahmet İlhan Özek ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Öte yandan 5. hafta Giresunspor’un başına gelen Hakan Kutlu takımla çıktığı 6 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 2’de galibiyet aldı. 4. Haftada ise takımdan ayrılan Erkan Sözeri ise ilk 4 hafta da sadece 1 puan toplaya bilmişti.

İHA