GZT Giresunspor, Süper Lig ’in 4’üncü haftasında 13 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde Çotanak Spor Kompleksi ek sahasında gerçekleşen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından 5’e 2 top kapma, taktiksel çalışmalar ve çift kale maç yaptı.

GZT Giresunspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. Öte yandan takım Pazar günü 15:30’da, Giresun’dan havayolu ile Alanya’ya giderek burada kampa girecek.