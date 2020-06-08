TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, liglerin devam ettirilmesi kararının ardından 19 Haziran’da oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. TFF tarafından 1. ligin geri kalan maç programının açıklanmasından sonra Giresunspor teknik ekibinin takıma verdiği 3 günlük iznin ardından maç hazırlıklarına yeniden başladı.
Bugün akşam saatlerinde Giresunspor tesislerinde toplanan ekip, Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde yoğun maç programına hazırlanıyor. Yeşil-beyazlı ekip, liglere ara verilmeden önceki formunu önümüzdeki karşılaşmalarda da sürdürmek istiyor.
İHA