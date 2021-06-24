Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Giresunspor’un sağlık sponsorunun Medical Park Hastaneler Grubu olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Giresunspor Kulübü ile Medical Park Hastaneler Grubu arasında yapılan anlaşma kapsamında tüm sağlık hizmetleri, 2021-2022 sezonu sonuna kadar Medical Park tarafından üstlenilmiştir. Bu önemli iş birliği dahilinde Giresunspor Kulübü bünyesinde bulunan tüm sporcularının sağlığı ve buna dair tüm sorumluluklar, Türkiye’nin önde gelen sağlık kurumlarından Medical Park güvencesine teslim edilmiştir."