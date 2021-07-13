Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig ’in yeni ekiplerinden Giresunspor, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına Erzurum’da devam etti. Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalışan yeşil-beyazlı ekip, günü çift antrenmanla geçirdi.

Sabah günün ilk antrenmanında ağırlık çalışan futbolcular, akşamki idmanda ısınma hareketleri, güçlendirme, pas ve taktik çalışmaları yaptı.

İdmanı ziyaret eden Erzurum Valisi Okay Memiş, teknik direktör Hakan Keleş ile bir süre sohbet edip, takımın çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Keleş, Giresunlu olan Memiş’e 28 numaralı ismi yazılı formayı hediye etti.

Vali Memiş ise teknik heyet ve futbolculara oltu taşından yapılmış tespihler verdi.

Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.