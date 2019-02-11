Giresunspor-Ümraniyespor maç sonucu: 1-1

Spor Toto 1’inci Lig'in 21'inci haftasında Giresunspor sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.

6’ncı dakikada Tanese’nin kullandığı kornerde Muhammet Reis'in şutunda top Dauda’ya çarparak yeniden bu oyuncunun önüne düştü. Muhammet'in ikinci denemesinde top savunmadan geri geldi.

15’inci dakikada Alaaddin son çizgiye kadar indi, ceza sahasına göndermek istediği top kaleye yöneldi. Anıl son anda yumrukladı.

31’inci dakikada Giresunspor atağında Savaş’ın ceza sahasına ortaladığı topa Abiola kafayı vurdu, top az farkla üstten auta gitti.

39’uncu dakikada Madinda’nın serbest atıştan ceza sahasına gönderdiği topa Merthan kafayı vurdu, köşeye giden topu Anıl son anda kornere gönderdi.

41’inci dakikada Madinda’nın köşe atışından ceza sahasına gönderdiği topu Giresunspor savunması uzaklaştıramadı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Andreas Vasılogiannis’in şutunda top ağlara gitti: 0-1

51’inci dakikada Landel’in pasında Dauda, Tanase’yi gördü. Sol çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kalan bu oyuncunun vuruşunda kaleci Burak topu kornere gönderdi.

55’inci dakikada kaleci Anıl’ın kısa düşen kale vuruşunda topu Madinda aldı, bu oyuncu Atabey’i, o da Serkan’ı gördü. Serkan’ın vuruşunda top Anıl’ın ellerinde kaldı.

58’inci dakikada Savaş’ın ortasında Landel indirdi, Tanase'nin vuramadığı top Abiola’nın önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Burak gole izin vermedi.

71’inci dakikada kornerde topun başına geçen Emre Nefiz’in ceza sahasına gönderdiği topu Aykut kafayla indirdi. Altıpas üzerindeki Abiola vurdu, top auta gitti.

84’üncü dakikada Tanase’nin kullandığı köşe vuruşunda Aykut ceza sahası içerisinde Tarık'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Alper Çetin penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışında topun başına geçen Dauda'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Giresunspor sahasında Ümraniyespor ile berabere kaldı.

STAT: Giresun Atatürk

HAKEMLER: Alper Çetin (xx), Mehmet Şahan Yılmaz (xx), Gökhan Memişoğlu (xx)

GİRESUNSPOR: Anıl (xx) - Savaş (xx), Aykut (xxx), Orhan (xxx), Bahadır Erol (xx), Tevfik (xxx), Michel Landel (xxx), Volkan (xx) (Dk. 57 Emre x), Cristian Tanase (xxx), Muhammet Reis (xx) (Dk. 67 Alperen x), Abiola Dauda (xx) (Dk. 89 Yasin)

ÜMRANİYESPOR: Burak (xxx) - Alaaddin (xx), Merthan (xxx), Tarık (xx), Yasir (xxx), Serkan (xx), Muhammed Gönülaçar (xx), Andreas Vasilogiannis (xx) (Dk. 67 Emircan x), Diabang Dialiba (xx), Levy Madinda (xx) (Dk. 80 Bahadır Taşdelen), Atabey Çiçek (x)

SARI KARTLAR: Volkan, Orhan (Giresunspor) - Atabey, Andreas Vasilogiannis (Ümraniyespor)

GOLLER: Dk. 86 Abiola Dauda (P) (Giresunspor) - Dk. 41 Andreas Vasilogiannis (Ümraniyespor)