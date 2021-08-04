Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Hamidou Traore ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." denildi.

Öte yandan, Trabzonspor ’dan sezon sonuna kadar kiralanan Brezilyalı futbolcu Flavio Medeiros Da Silva ile ilgili de açıklamada bulunularak, "Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.