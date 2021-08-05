Giresunspor transfer haberi! Çotanaklar gaza bastı

Yeşil-Beyazlılar, Panathinaikos'un Senegalli ön liberosu Sankhare için Yunan ekibinin kapısını çaldı. Devre arasında CSKA Sofya'dan Pao'ya gelen oyuncu için pazarlıklar başlarken Çotanaklar sol bek transferi için de Kayseri'den Aziz Behiç ile Galatasaray 'dan Emre Taşdemir'i istedi. Ancak Emre'nin Oğulcan transferinde yaşanan krizi çözmek adına Rize'ye önerildiği iddiası Giresun adına bu transferin gerçekleşme ihtimalini azaltıyor.