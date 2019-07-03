Giresunspor Teknik Direktörü Sözeri: Çok coşkulu bir takım kuracağız

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Giresunspor yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Erkan Sözeri nezaretinde çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı ekipte yeni transferlerde yer aldı. Günü çift çalışmayla geçirecek olan Giresunspor'da antrenman öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Erkan Sözeri, çok coşkulu bir takım kuracaklarını söyledi.

Takıma istedikleri oyuncuları kazandırmak için görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Sözeri, "Eğer düşündüğümüz takımı yapabilirsek ki inşallah yapacağız, Giresun halkına ve Giresunspor camiasına çok güzel maçlar seyrettireceğiz. Giresunspor'u güzel günler bekliyor diye düşünüyorum. Çünkü biz bu yola baş koyduk" dedi.

"BEKLENTİLERİ BİLİYORUZ"

Sözeri, camianın beklentilerini bildiklerini de ifade ederek, "İnsanların beklentisini biliyoruz. 'Erkan Sözeri geldiyse hedef vardır' düşüncesinde olduklarının farkındayım. Bu hedef doğrultusunda takımımızı yapacağız. Takımımız sonuna kadar zirveyi kovalayacak. Bundan eminim. Çok güzel, çok coşkulu bir takım kuracağız. Giresunspor'a geçen sezon o boş tribünler yakışmadı. Hep dolu tribünlere oynamak istiyoruz. Benim burada bir avantajım var. Giresun halkı, camiası bizi ayrı seviyor. Bu bizim için avantaj" diye konuştu.

Bu arada, Giresunspor yeni sezon hazırlıklarına 5 Temmuz'dan itibaren Erzurum'da devam edecek.

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