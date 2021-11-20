Spor Toto Süper Lig 'in 13'üncü haftasında GZT Giresunspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, golü bulana kadar mücadelede üstünlükleri olduğunu ifade ederek, “Golden sonra biraz baskı yememize rağmen skoru koruyabildik. Kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımı gole kadar olan mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Bizim için iyi bir moral oldu bu” dedi.

Ligde oynadıkları son 7 maçta sadece Antalyaspor’a mağlup olduklarını kaydeden Keleş, şöyle konuştu:

"Son 7 haftada sadece Antalyaspor mağlubiyeti haricinde, 3 galibiyet ve 3 beraberliğimiz var. Bizim için Antalyaspor maçı bayağı bir zarar verdi ama yavaş yavaş onu da telafi edeceğiz. Önümüzde Beşiktaş maçı var. Ona hazırlanacağız. Oyun olarak gole kadar iyiydik. Golden sonra biraz koruma iç güdüsü, galip gelme psikolojisi biraz geri çekilmemize neden oldu ama sonuçta yine hak ettiğimiz bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum.”

GİRESUN (DHA)