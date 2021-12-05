Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: Daha iyi yerlere çıkacağız

Spor Toto Süper Lig 'in 15’inci haftasında GZT Giresunspor sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü Ibrahima Balde ve Souleymane Doukara'nın (2) golleriyle 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş son 8 maçta 5’inci galibiyetlerini aldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Son haftalarda yakaladıkları iyi grafiği Karagümrük karşısında da devam ettirdiklerini kaydeden Keleş, "Maça iyi başladığımız halde duran topta bir gol yedik. O biraz moral olarak bizi düşürdü ama maç genelinde oyun olarak, pozisyona girme olarak öndeydik. Rakibimiz bu ligin en iyi pas yapan takımlarından bir tanesi, hatta zirvede. Onlara karşı iyi baskı yaptık. Kazandığımız topları iyi değerlendirsek daha erken oyunu çevirebilirdik. İkinci yarıda coşku ve mücadele müthişti, giren oyuncular müthiş performans verdiler. Biraz sıkıntılar çekiyorduk geçen haftalarda ama bu hafta bayağı bir katkı sağladılar bize. Onlara da teşekkür ediyorum. İlk defa da geri düşüp oyun çevirdik, bu bizim önemliydi. 3 puanla birlikte birçok şey kazandık. Daha üst sıralara çıkıyoruz, inşallah daha iyi yerlere çıkacağız” diye konuştu.

GİRESUN, (DHA)