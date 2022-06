Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: Başarı hikayesi yazdık

Sezona transfer yasağıyla başlayan GZT Giresunspor, tüm olumsuzluklara rağmen ligde kalmayı başardı. Tecrübeli teknik adam Hakan Keleş, "Tüm Türkiye'ye örnek olduk. Bir başarı hikayesi yazdık" dedi.

Lige çok kötü başlayan bir Giresunspor vardı. Haftalarca 3 puan alamadı. O dönem neler eksik ya da yanlıştı…

Geçmiş senelerden gelen borçlar yüzünden geçen seneden transferlerimiz kapalıydı. Transferlerimiz geç geldi. Kampta 2-3 tane oyuncuyla çalışmak zorunda kaldık . Yani biz 5-6 hafta lig maçları oynayarak hazırlık dönemini geçirdik. Bir de sıfırdan takım kurmanın bir zorluğu vardı. O yüzden problem çektik.

Ne zaman Giresunspor'un oyun gücünün skora yansıyacağına inandınız?Birbirlerini tanımayan oyuncuların bir uyum süreci vardı. O dönemde bile oyuncularımız istediğimiz şeyleri sahaya yansıtıyordu fakat sonuca yansıtamıyorduk. Ama dediğim gibi o sorunlu dönemi atlattıktan sonra, takım birlikteliğiyle beraber güzel de bir uyum sağladık. Yavaş yavaş istikrarlı bir sonuç aldık diyebilirim.

Taraftar hep yanınızdaydı?

Kulübün içinde bulunduğu durumu herkesle paylaştığımız için taraftar da desteğini esirgemedi. Bizler de gelecek adına umut veriyorduk.

"O MAÇLAR CAMİAMIZA HEDİYE MAÇLARIYDI"

Bakıldığı zaman 4 büyüklerde yaptığınız maçlarda 8 puan çıkardınız. Düşme hattındaki ve sizin altınızdaki takımlara karşı da başarılı bir grafiğiniz var? Tüm bunlar inancınızı artırdın mı?

Biz tabi ki altımızdaki küme düşenler de dahil beş takımla 10 maç yaptık, 8 galibiyet, 2 beraberliğimiz var. Bu bize çok büyük bir avantaj sağladı. Yeni bir takım olduğumuz için büyük maçların motivasyonu çok daha farklı oluyor. Oyuncularım inanılmaz bir şekilde galibiyet istiyorlardı. Buna Beşiktaş maçıyla başladık, Galatasaray deplasmanında da puan aldık, Trabzonspor deplasmanından beraberlik aldık. Zaman içerisinde sonuçlar geldikçe oyuncuların moral motivasyonu yükseliyor. Bu tip galibiyetler çok farklı oluyor. Oyuncuların da bu tip galibiyetlere ihtiyacı vardı. Bu maçlar camiamıza hediye maçlarıydı.

"MORAL MOTİVASYONU HEP YÜKSEK TUTTUK"

Alt sıralarda küme düşme hattında oynama baskıcı bir takım için, teknik adam için nasıl bir ruh hali yaratıyor?

İlk senemizde tecrübesiz ve bu seviyede fazla oynamayan oyuncuların bulunmasından dolayı biraz zorlandık. Bir de maddi problemlerle birlikte bazı oyuncular da terk edince Kadro olarak da sıkıntılar yaşadık. Ona rağmen puanımız yokken bile moral motivasyonumuzu hep yüksek tuttuk. Bu işi başaracağımızı düşündük. Oyuncularla aile ortamını da sağlayınca, çok fazla stres yaşamadık. Çünkü oyuncular bu işi başarabileceğimize inanıyorlardı. Zaman zaman sonuçlara yansımasa da istediğimiz, hedeflediğimiz şeye son 3 haftada ulaşmış olduk.

"TÜM TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLDUK"

İlk haftalar çok fazla hoca değişti. Siz kötü sonuçlar almanıza rağmen kulüp değişikliğe gitmedi. İstikrarı koruma kararı başarının kapılarını açtı mı sizce?

Tabi ki. Hatta diğer takımlara da örnek oldu diyebilirim. Başkanımız sağ olsun bu konuda inanılmaz özverili davrandı. İnandı, güvendi bize. Biz bir önceki sene de inanılmaz güzel galibiyet serilerimiz vardı. Biz 3 maç kötü gitsek bile inanıyordu başaracağımıza. Bir plan, program içerisinde gidiyorduk. Sezon başında biraz sıkıntılar yaşasak da bunların benden kaynaklanmadığını düşündü ve bu değişime gitmedi. Ama dediğim gibi diğer takımlara, başkanlarına da örnek oldu. Bir alt ligden gelip de çalışmak zordu ama bunda da inanılmaz bir özveri gösterdi. Bana güvenini gösterdi bende onun güvenini mahcup etmedim. İlk sene takımı çıkardık, İkinci sene kümede tuttuk. Önümüzdeki sene hedefimiz üst sıralar. Oynayan oyuncularımızı tutarsak, iyi transferler de yaparsak, güzel işler yapacağız.

Futbolcu gibi teknik adam da kazandıkça üstüne mi koyuyor?

Tabi ki teknik adamlar da kazandıkça özgüven sağlıyor. Bizler de futbolcularda moralleniyor. Bu galibiyetler geldikçe camia ve taraftarlar da bu ortamdan pozitif etkileniyor.

"BAŞARI HAYALLERİMİZE KAVUŞMAMIZI SAĞLAR"

Hakan Keleş'in büyük takımda çalışma hayali var mı?

Herkesin bir hedefi vardır ama şu anki tek hedefim Giresunspor'un başarılı olması. Yaklaşık 2 senedir de yapıyorum, sözleşmemin bitmesine 1 senem daha var. Burada başarı geldikçe, hedefler de kendiliğinden otomatik olarak gelecektir.

"SERMAYEMİZ TAKIM OYUNU"

Yıldızı oymayan bir takımsınız. Sermayeniz takım oyunu mu?

Biz geçen sene de onu yaptık. Geçen sene de yıldız yoktu. Bu ligde oynamamış oyuncular vardı. Hatta süre bulamayan oyuncular vardı. Bu sene de aldığımız oyuncular takımlarında oynamayan, süre bulamayan oyunculardı. Yani yıldız oyuncu çok fazla yoktu. O kadar eksilmemize rağmen yerine oynayan oyuncular da kendilerini gösteriyor. Takım oyunu olduğu sürece bu tip şeyleri hissetmiyorsunuz.

"SÜPER LİG'DE DEĞİŞİM KAÇINILMAZDI"

Süper Lig'de bir değişim görüyoruz. Genç teknik adamlar artık önemli kulüplerde görev alabiliyor. Neler diyeceksiniz?

Nuri Şahin var, İlhan Palut hocamız var, Ömer Erdoğan hocamız var, Çağdaş Atan hocamız var. Futbolda bir değişim bu. Kulüp başkanları bu tip genç hocalara şans verdiği sürece bizler de şansımızı iyi değerlendirdik. Bir değişim kaçınılmazdı Oyunu genişlettiğimizi düşünüyorum. Bunlar da insanların gözüne hoş geliyor. Biraz daha toleranslı davranıyorlar bizlere. Maddi olarak da fazla zorlanmıyorlar. İnşallah bu şekilde devam ederiz. İyi sonuçlarla Türk futboluna katkı sağlarız diye düşünüyorum.

"PROJEYE İNANARAK GİRESUN'A GELDİM"

Kısa süreli bir Sivasspor tecrübeniz var. Ama Alt ligden gelip Süper Lig'de görev almak nasıl bir duygu?

Süper Lig'de Sivasspor ile de çalışmıştım. (10 maç) Sivasspor da başarılı bir sezon geçirip ortalarında tamamlamıştık. Tabi sonra alt ligden Giresunspor'dan böyle bir proje gelince bunu değerlendirdim. Bu da bana artı olarak geldi diyebilirim.

Avrupa'da beğendiğiniz hocalar var mı? Varsa hangi özelliklerini kendinize almaya çalışıyorsunuz?

Şu an kendi ligimizle ilgileniyoruz ama tabi takip ettiğimiz hocalar var. Pep Guardiola, Jürgen Klopp gibi üst düzey hocalar var. Onların antrenmanlarını, gelişimlerini, oyuna neler kattıklarını özellikle takip ediyorum.

"FUTBOL DEĞİŞKEN BİR OYUN"

Kazanan 11 değişmez düşüncesine katılıyor musunuz? Yoksa ideal 11 vardır. Ama futbol değişkendir mi diyorsunuz?

Tabi ki bir ideal 11'inizin olması lazım. Ben alt ligde de burada da çoğunlukla oluşturmaya çalışıyorum. Ama sakatlıklar, cezalılar, değişiklikler, rakibe göre değişiklik oluyor ama futbol öyle değişken bir oyun ki her maça, her dakikaya, her skora göre değişen bir oyun. Ben genellikle ona dönük değişiklikler yapıyorum.

"SAHA DIŞI DAHA ZOR…"

Saha içi mi, saha dışı mı kolay?

Çalıştığınız yere göre değişiyor. Bir Anadolu takımında çalışıyorsanız saha içi, saha dışı, her takımda olabiliyor aslında. Büyük takımlarda da saha dışları çok zor ama bir teknik adam olarak saha içine daha çok odaklanmayı istiyorum. Saha dışındaki organizasyonlar da saha içine yansıyor. Ona da en üst seviyeye getirip takımın zarar görmesin diye uğraşlarımız oluyor tabi ki.

"LİGİN FUTBOL KÜLTÜRÜ DEĞİŞKEN"

Süper ligin en belirgin özelliği ne? Yetenek mi? mücadele mi? Ağır ve temposuz oyun mu?

Türkiye'de her takımın farklı bir oyun kültürü var. Bazen bakıyorsunuz topla oynama süresi inanılmaz şekilde fazla. Bazı maçlar daha düşük, bazı inanılmaz şekilde topla oynuyor. Diğerleri geçiş oyunu oynamaya çalışıyor. Biz çok kültüre sahip bir ülkeyiz. İki sene önce 11 yabancıyla oynanıyorduk. Şimdi Türk oyunculara daha çok şans geliyor. Bu kültürün zamanla oturacağını düşünüyorum. Türk sporu adına daha da güzel şeyler olur. Milli takımımızda da oyun kültürümüz daha da oluşacak diye düşünüyorum.

"DEVRE ARASI ÇOK ÖNEMLİ.. SONUÇ ALDIĞIMIZ ÇOK OLDU"

Soyunma odası ruhu maç kazandırır mı? Maç başlangıcı mı? Maç arası mı daha önemli?

Tabi ki önemli. Orada skora göre de değişiyor. Devre arasında takımları görüyorsunuz, eksiklerini görüyorsunuz. Rakiplerin eksiklerinden faydalanmaya çalışıyorsunuz. Moral motivasyonun düşmüşse yükseltmeyi hedefliyorsunuz. Hele devre arasındaki konuşmalar, birbirleriyle iletişimler burada çok önemli oluyor bence. Biz devre arasında genelde inanılmaz iyi yapıyoruz. Sonuç aldığımız da çok oldu..

"GENÇ OYUNCULARI KORURKEN KAYBETMEYELİM"

Genç oyuncuları koruyalım yaklaşımından ne anlıyorsunuz. Ne anlamalıyız. Genç oyuncuları nasıl koruruz?

Her genç oyuncuya göre değişiyor tabi ki. Altyapıdan sağlam bir şekilde gelirse, oynama seviyesini yakalamışsa ona sürelerini ayarlayarak vermek daha mantıklı. Ama çok kritik bir maçta oyuncu kaybetmek adına oynatırsanız sıkıntılar çekebilirsiniz. Ama oyuncular tabi ki oynaya oynaya gelişecektir. Ama hazır olamayan oyuncuları oynatırsanız o da sıkıntı çeker siz de sıkıntı çekersiniz. Bunların sürelerini oyuncunun bireysel özelliklerine göre ayarlamak bence en mantıklısı.

"OKAN GALATASARAY'A DA ÇOK FALDALI OLUR"

Bu sene iyi performans gösteren Okan Koçuk için neler söyleyeceksiniz. Döndüğünde Muslera'yı zorlayıp ondan formayı alabilir mi?

Okun Koçuk transferi, hem bizim için, hem de Okan için çok faydalı oldu. Okan Galatasaray'da bir sene boyunca zaman zaman şans bulabilirdi. Ama geldiğinden beri burada çok süre buldu. Oynuyor, bir güveni geldi, tecrübesi geldi. Çok şey kattığını düşünüyorum Giresunspor'un ona. O da Giresunspor'a çok şey kattı. Kaleci bekleyerek değil oynayarak gelişir. Tabi ki şu anda tecrübelendi. Galatasaray'a çok faydası olacaktır. Tekrar bize gelirse bize de tecrübesiyle faydalı olacaktır. Ama Muslera ile forma konusuna girmeyeyim!

"TATİL BİLE YAPAMADIM"

Teknik direktör Hakan Keleş, saha dışında nasıl bir insan?

Hayatımız futbol, doğduğumuzdan beri futbolla ilgileniyorum. Futbolla yatıp kalkıyoruz. Çok mesai harcamaya çalışıyorum. Başarılı olmaya çalışıyorum. Çoğunlukla zamanım futbolla geçiriyorum diyebilirim. Başarılı olmanın temelinin de bu olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi futbol dışında çok fazla vaktim kalmıyor. Tatil bile yapmadım.

Giresun'un mutfağında en çok beğendiğiniz yemek ne?

Yöresel bütün yemekleri yiyorum. Karadenizli olduğum için balık biraz ağırlıkta diyebilirim.

Okumayı mı izlemeyi mi tercih edersiniz?

Yoğun bir dönemden geçtiğim için çok fazla televizyon ya da diğer mecraları izleyemiyorum. Ama kendi branşımla alakalı, kitaplar okuyorum. Pep Guardiola - Oyunu Değiştiren Felsefe kitabını okumuştum.

"GÜNLÜK BAŞARILAR TÜRK FUTBOLUNA ZARAR VERİYOR"

Türkiye, Dünya futbolunda nasıl turnuva takımı olabilir?

Çok geniş kapsamlı bu. Biz bu konuda çok istikrarlı bir takım değiliz. İstikrardan yana olduğumuz zaman başarılı olacağımızı düşünüyorum. Tabi ki bir proje belirlenmeli. Ama bizde devamlı teknik ekip değişiyor. Başarıya odalı oluyoruz ama eğitime odaklı olsak, bir oyun kültürümüzü oturtsak. Gerekli radikal kararları alıp bu şekilde olacağını düşünüyorum. Ama hep günlük başarılardan yana olduğumuz sürece çok fazla oyun kültürümüzün gelişeceğine devamlı turnuva takımı olacağımızı düşünmüyorum. (Sabah)