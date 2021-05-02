Giresunspor sürpriz yapmadı Akhisarspor küme düştü

12 maçlık galibiyet serisi yakalayarak elde ettiği krediyi art arda kayıplarla tüketip ilk 2 şansını bile tehlikeye sokan Giresunspor, ateş hattından kurtulma mücadelesi veren Akhisarspor’u ağırladı. Hakan Keleş’in öğrencileri mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkan rakibine şans tanımadı. 3 puanı üç golle alan Hakan Keleş’in öğrencileri son haftaya ilk 2 potasında girdi. 14. dakikada Eren Tozlu’nun asisti, Abdou Razack Traore’nin golüyle öne geçen Yeşil-Beyazlılar, farkı 2’ye çıkarmakta da gecikmedi. Takımın yıldız ismi Balde dakikalar 36’yı gösterirken tabelayı 2-0 yaptı. Nalepa 68’de sonucu belirledi. Maçın kalan bölümünde Ege temsilcisi skoru değiştirme adına tüm şartları zorlasa da kazanan Giresun’du.

Son maç Tuzla’yla

67 puana ulana Çotanaklar, Adana Demirspor ve Samsun’la zirveyi paylaştı. Karadeniz ekibi son hafta, ligde herhangi bir iddiası kalmayan Tuzlaspor’la kozlarını paylaşacak. Daha iki sezon önce kazandığı Türkiye Kupası’nın ardından ülkemizi Avrupa’da temsil eden Akigolar ise resmen lige veda etti.