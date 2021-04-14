Bir tarafta lider Giresun, diğer tarafta Play-Off'un en güçlü adaylarından Keçiörengücü... Ligin kaderi açısından oldukça önemli olan mücadeleyi Çotanaklar kazandı. Yeşil-Beyazlılar 1-0 geriye düşmesine rağmen oyunun büyük bir bölümünde üstün olduğu karşılaşmadan 2-1'lik zaferle ayrıldı. Karadeniz temsilcisine galibiyeti getiren golleri 19'da İbrahima Balde ve 79'da Eren Tozlu kaydetti. Keçiörengücü'nde Eze'nin 15'teki sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Potanın dışında kaldılar

Geçtiğimiz hafta Eskişehir'i 5-0'la geçen Giresun bu sonuçla yeni bir seri başlatıp, Süper Lig yolunda önemli bir virajı daha kayıpsız geçti. Ankara temsilcisi ise son maçta Altınordu karşısında aldığı 5-3'lük galibiyeti taçlandıramadı ve 30. hafta sonunda Play-Off'un dışında kaldı. Kalan 4 haftada Giresun ilk 2'yi garantileyip, Süper Lig bileti almak isterken, Keçiören de en azından Play-Off hakkı kazanmayı amaçlıyor.