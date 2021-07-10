Giresunspor, salon ve sahada çalıştı

Süper Lig ’in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor, Erzurum’daki kampının 10. gününü salon ve sahada yaptığı antrenmanlarla sürdürdü. Palandöken ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi’nde kampta bulunan Karadeniz ekibinde futbolcular, güne salonda yaptıkları kuvvet antrenmanı ile başladı.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalışan yeşil-beyazlı oyuncular, öğleden sonra ise sahada ter döktü.

Buradaki idmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, pas ve taktik çalışmanın ardından küçük sahada çift kale maç yaptı.

Erzurum kampı 23 Temmuz’da sona erecek Giresunspor, antrenmanlarını yarın sürdürecek.