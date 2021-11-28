Giresunspor mucizesi

44 yıl aradan sonra döndüğü Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Giresunspor sezon başında düşme adayları arasında gösteriliyordu. Ancak Yeşil- Beyazlılar sergiledikleri performansla böyle düşünenleri yanılttı. Galatasaray , Kasımpaşa, Trabzon, Alanya maçlarını kaybederek sezona başlayan Giresun ilk puanını 5. haftada 0-0 biten Konya maçında almıştı. İlk golü Fenerbahçe 'ye 2-1 kaybettiği mücadelede atabilen Yeşil- Beyazlılar ilk galibiyet için 8. haftayı beklemek zorunda kaldı. Göztepe karşısında deplasmanda alınan 1-0'lık skorun ardı geldi.

Farkı 4 puan yaptılar

İç sahada Rizespor'u 2-0 yenerek duble yapan Yeşil- Beyazlılar'ın çıkışı devam etti. Peşinden Gaziantep FK ile berabere kalan Giresun'un yükselişi iç sahadaki Antalya yenilgisiyle sekteye uğrasa da Sivas beraberliğinin ardından gelen Yeni Malatya galibiyetiyle ilk kez düşme hattının dışına çıktılar. Çotanaklar, dün de Beşiktaş 'ı devirdi ve son 7 maçta topladığı 14 puanla ateş hattıyla farkı 4 puana taşıdı.