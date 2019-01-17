Kulüpten yapılan açıklamada, "Mehmet Taş ile yarım sezonluğuna anlamaya varılmıştır. Kendisine ve camiamıza hayırlı olsun" denildi.
Öte yandan altyapıdan yetişen Göktan Cörüt ile 4.5 yıllık profesyonel anlaşma yapıldığı da ifade edildi.
İHA
Kulüpten yapılan açıklamada, "Mehmet Taş ile yarım sezonluğuna anlamaya varılmıştır. Kendisine ve camiamıza hayırlı olsun" denildi.
Öte yandan altyapıdan yetişen Göktan Cörüt ile 4.5 yıllık profesyonel anlaşma yapıldığı da ifade edildi.
İHA
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