Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, transferin son gününde Rusya ekibi Krasnodar'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Magomed-Shapi Suleymanov'u satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladıklarını açıkladı.

Karadeniz ekibi, Magomed-Shapi Suleymanov transferini şu ifadelerle duyurdu:

GZT Giresunspor’umuz Rusya Premier Liga takımlarından FK Krasnodar’dan 21 yaşındaki hücum oyuncusu Magomed-Shapi Suleymanov’u satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz.