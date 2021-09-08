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Giresunspor Magomed-Shapi Suleymanov'u kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Rusya ekibi Krasnodar'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Magomed-Shapi Suleymanov'u kadrosuna kattığını açıkladı.

08 Eylül 2021, Çarşamba 13:54 Son Güncelleme:
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Giresunspor Magomed-Shapi Suleymanov'u kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, transferin son gününde Rusya ekibi Krasnodar'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Magomed-Shapi Suleymanov'u satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladıklarını açıkladı.

Karadeniz ekibi, Magomed-Shapi Suleymanov transferini şu ifadelerle duyurdu:

GZT Giresunspor’umuz Rusya Premier Liga takımlarından FK Krasnodar’dan 21 yaşındaki hücum oyuncusu Magomed-Shapi Suleymanov’u satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz.

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