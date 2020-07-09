Giresunspor maç başı ücret alan oyuncularına izin verdi

TFF 1. Lig'de düşme tehlikesi bulunmayan ve play-off umutlarını yitiren Giresunspor, ilginç bir karar verdi. Kontratında maç başı ücret maddesi bulunan toplam 6 oyuncuya yönetim tarafından izin verildi

09 Temmuz 2020, Perşembe 23:23 Son Güncelleme:
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Giresunspor maç başı ücret alan oyuncularına izin verdi

TFF 1. Lig'de 44 puanla 10.sırada yer alan Giresunspor, ilginç bir karar verdi. Küme düşme tehlikesi bulunmayan ve play-off umutlarını da yitiren takımda, kontratında maç başı ücret maddesi bulunan oyunculara izin verildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

TFF 1.Lig'de son 2 haftaya girilirken takımımızın herhangi bir iddiası bulunmamaktadır. Futbolcularımızdan gelen talep doğrultusunda yönetim kurulumuzun onayıyla "kalan son 2 haftada oyuncularımıza maç başı ücret ödememek için" Ahmet Kesim, Ahmet İlhan Özek, Adriano Facchini, Muhammed Bayır, Numan Çürüksu ve Özgür Can Özcan'a ligin geri kalanı için izin verilmiştir


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