Giresunspor - Konyaspor maç sonucu: 0-0

Süper Lig 'de 5'nci hafta heyecanı devam ediyor. GZT Giresunspor, İttifak Holding Konyaspor 'u konuk etti. Ev sahibi ilk galibiyetini almak için sahaya çıkarken, sezona iyi bir başlangıç yapan Konyaspor da çıkışını sürdürmeyi hedefliyordu.

Karşılaşmanın ilk yarısı orta alan mücadelesi şeklinde geçerken, ikinci devrede Giresun'un oyun olarak üstünlüğü vardı. Ancak Karadeniz ekibi aradığı golü bir türlü bulamadı. Konyaspor da fileleri sarsamayınca mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi, taraflar 1'er puanla sahadan ayrıldı.

Maçtan dakikalar

⏱ Giresunspor - Konyaspor maçı başladı.

20' Serginho, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Ibrahim Sehic kurtarıyor.

23' Ceza sahası içinde topla buluşan Sokol Cikalleshi, altıpas üzerinden kaleye şut çekiyor, kaleci Onurcan Piri kurtarıyor.

26' Doukara'nın uzaklardan etkisiz şutu Sehic'in kucağında kaldı.

38' Traore de uzaklardan sert bir şutla şansını denedi ancak top yandan auta çıktı.

42' Giresunspor atağında ceza alanına yapılan ortaya yükselen Flavio yerde kaldı. Yeşil-Beyazlılar penaltı beklese de maçın hakemi Volkan Bayarslan, 'Oynayın' dedi. İtirazları sonucunda Alexis Perez sarı kart gördü.

45+3' Zeki Yavru'nun kullandığı korner sonucunda Doukara ceza sahası içinde yükselip, kafayı vurarak topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Volkan Bayarslan, Doukara'nın, kaleci Sehic'e faul yaptığını ifade ederek, golü geçerli saymadı ve Konyaspor lehine faulu verdi.

..Ve ilk yarı başladığı gibi, golsüz eşitlikle sona erdi.

46' Konyaspor'da Michalak oyundan çıktı, Rahmanovic oyuna girdi.

47' Cikalleshi altıpas üzerinden vurdu ancak top dışarı çıktı.

63' Doukara oyundan alındı, Umut Nayir sahada.

64' Konyaspor'da da Serdar kenara geldi, İlhan Palut, Ahmed Hassan'ı sahaya sürdü.

66' Ahmed Hassan, Giresunspor'lu oyuncuların büyük hatası sonrasında ceza yayı üzerinde topla buluştu, şutunu da çekti ancak yan direk gole izin vermedi.

71' Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Soner Dikmen tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

76' Giresunspor'da Suleymanov ile Diabate oyundan çıktı, İbrahima Balde ile Emre Taşdemir oyunda.

86' Traore yerini Pelupessy'e bırakıyor.

88' Konyaspor'da Endri Çekici'nin yerine M'Poku oyuna dahil oldu.

90+6' Cikalleshi kenara alınıyor, Adil Demirbağ oyuna giriyor.

90+6' Aziz Behich sarı kart görüyor.