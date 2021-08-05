Giresunspor, KOÇEL AŞ ile sponsorluk anlaşması imzaladı

KOÇEL Çelik Eşya firması, Süper Lig ’in yeni ekiplerinden Giresunspor’la sponsorluk anlaşması imzaladı. İstanbul’da bir otelde gerçekleştirilen imza törenine, Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet ve KOÇEL Yönetim Kurulu Başkanı Metin Koç katıldı.

Kendisinin de Giresunlu olduğunu ve memleketinin takımına destek vermekten memnuniyet duyduğunu söyleyen Koç, "KOÇEL olarak Giresunspor’la yollarımız 2014 yılında kesişti. Giresunspor tarihinde kendi ayağıyla, isteğiyle giden belki de ilk sponsor benim." ifadelerini kullandı.

Giresunspor’un uzun süre sonra Süper Lig’e yükselmesini değerlendiren Koç, şunları söyledi:

"Asıl zorluk bundan sonra başlıyor. Hep beraber bu sezon takıma bundan önce olmadığı kadar sahip çıkmak zorundayız. Bu sene ligi inşallah iyi bir yerde bitiririz. Bunun için bunca emek verildi. KOÇEL olarak bundan önceki yıllarda olduğu gibi elimizden geldiği sürece her zaman kulübümüzün yanında olacağız."

Karaahmet: "Bizim gibi şehir takımlarının o şehrin iş adamlarına ihtiyacı var"

Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, bu anlaşmanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Metin Koç, Giresunspor’un her zaman yanında olmaya çalıştı, teşekkür ediyorum. Spor camiasında sponsor eksikliği ve ihtiyacı çok fazla. Sponsorlar olmazsa futbol olmayacak gibi bir durum var. Federasyondaki gelirler ve yan gelirler yeterli değil." şeklinde konuştu.

Milyonlarca insanın futbolla mutlu edilebileceğini aktaran Karaahmet, "Çok fazla Giresunlu var, nereye gitsek görüyoruz. Bu insanları mutlu edecek kulübümüzü desteklemek çok önemli. Camialar bunlarla var olacaklar. Bizim gibi şehir takımlarının o şehrin iş adamlarına ihtiyacı var. Bu yüzden Metin Bey’e teşekkür ediyorum. Geçen sene sponsorlarımızı mahcup etmedik. Onlar da çok mutlu oldular." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer süreciyle ilgili sorulan soruları cevaplayan Karaahmet, şunları kaydetti:

"Giresunspor geçen sene transferi nasıl yaptıysa bu sene de o şekilde yapıyor. Bizim bir planımız var. Bu plandan şaşmadan devam ediyoruz. Sürecin yavaşlığından dolayı şikayetler olabilir ama kulüp başkanlarının attığı imzalar ve verdiği rakamlar kulübün geleceğini karartıyor. Bunun için dikkatli olmalıyız. Giresunspor doğru zamanda doğru futbolcuyu alacak. Kadronun yaklaşık yüzde 80’ini oluşturduk. Geçen sene ne yapıyorsak bu sene de aynısını yapacağız."

Hakan Karaahmet, "Vadetmek bazen beklentiyi başka yere götürüyor ve herkesi stres altına sokuyor. Biz büyük vaatler vermeyi sevmiyoruz. Geçen sene devre arasında transfer yapmadık ama şampiyon olduk. Giresunspor’un genlerinde bu var. Giresun rakip taraftarların gelecekleri en keyifli deplasmanlardan biri olacak. Bizim kendi içimizde konuştuğumuz hedef ve hayallerimiz var ama bunu kamuoyunda açıklayınca beklentiler değişebiliyor. Ufak bir başarısızlıkta ’Siz böyle demiştiniz’ konuşmaları başlıyor ve bu sahaya yansıyor." şeklinde görüş belirtti.