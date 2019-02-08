Giresunspor, Kemal Kılıç ile anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor’da Ümit Özat’tan boşalan teknik direktörlüğe Kemal Kılıç getirildi. Yeşil-beyazlı ekibin ligde bu sezon 4. hocası olan Kemal Kılıç yarın düzenlenecek imza töreni ile görevine başlayacak.

Giresun’a gelen Kılıç takımın Ümraniyespor hazırlıklarını locadan takip ederek bazı notlar aldı.

Giresunspor Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren’in de idmanı yakından takip etti. Eren burada gazetecilere yaptığı açıklamada Kemal Kılıç’ın deneyimli ve olgun bir teknik direktör olduğunu söyledi.

Hoca ayrılığı yaşadıktan sonra arayışların hemen başladığını belirten Eren, “Bu konuda birçok hocayla görüşme yaptık. Kabarık bir liste yaptık ve listeyi ilk önce 4’e indirdik sonra 2’ye indirdik ondan sonra Kemal hoca ile bir araya geldikten sonra bizim kulübümüze daha uygun olacağını düşündük. Daha olgun, deneyimi ile daha iyi olacak olduğunu düşündük. Bundan sonrası için ligde daha üst sıraları hedefliyoruz gelecekten ümitliyiz” dedi.

“Ümit hoca verdiğim sinyalleri gördü”

“Ümit hoca bıraktı gitti gibi bir durum var aslında öyle değil net olarak” diyen Eren, “Ümit hoca benden bazı sinyalleri almıştı müsaade istedi, ben de müsaade verdim. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Bey yakın ağabeyimiz bizim bu iş olmadan öncede beni aradı görüştük ve bizim için bir sorun olmadığını söyledik sonuçta yollarımız ayırmış olduğumuz bir hocaydı” ifadelerini kullandı.