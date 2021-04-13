Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Giresun Çotanak Spor Kompleks'inde oynanan GZT Giresunspor-Ankara Keçiörengücü maçının 10. dakikasında iki takım futbolcuları oruçlarını açtı. Karşılaşmanın 10. dakikasında akşam ezanı okunmaya başlayınca iki takım futbolcuları; hurma, su ve muzla oruçlarını açıp, karşılaşmaya devam ettiler.

İftarın ardından devam eden maçı 2-1 kazanan Giresunspor, puanını 63’e yükseltirken, liderliğini de sürdürdü.

Giresun'da saha kenarında oruçlarını açan basın mensupları, yemeklerini bir kedi ile paylaştı.

Fotoğraf: AA