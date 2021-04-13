Giresunspor-Keçiörengücü maçında futbolcular oruçlarını sahada açtı
Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında GZT Giresunspor ile Ankara Keçiörengücü, Giresun Çotanak Spor Kompleks'inde karşılaştı. İki takım futbolcuları, iftar saatinde oyun durunca oruçlarını sahada açtı.
Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Giresun Çotanak Spor Kompleks'inde oynanan GZT Giresunspor-Ankara Keçiörengücü maçının 10. dakikasında iki takım futbolcuları oruçlarını açtı. Karşılaşmanın 10. dakikasında akşam ezanı okunmaya başlayınca iki takım futbolcuları; hurma, su ve muzla oruçlarını açıp, karşılaşmaya devam ettiler.
İftarın ardından devam eden maçı 2-1 kazanan Giresunspor, puanını 63’e yükseltirken, liderliğini de sürdürdü.
Giresun'da saha kenarında oruçlarını açan basın mensupları, yemeklerini bir kedi ile paylaştı.
Fotoğraf: AA