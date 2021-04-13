Giresunspor - Keçiörengücü maç sonucu: 2-1

TFF 1. Lig'in 30. hafta mücadelesinde Giresunspor, Keçiörengücü'nü ağırladı. Maçın 15. dakikasında konyk ekip Friday Eze ile 1-0 öne geçti ancak Giresun çabuk karşılık verdi. 19'da Ibrahima Balde maça eşitliği getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Eren Tozlu 79. dakikada Hakan Keleş'in öğrencilerini 2-1 öne geçiren golü attı ve 90 dakika bu skorla sona erdi. Bu sonucun ardından Giresunspor 63 puana ulaşırken hemen arkasındaki Samsunspor ile olan puan farkını maç fazlasıyla 6'ya çıkarmış oldu. Keçiörengücü ise 49 puanda kaldı.