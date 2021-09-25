Süper Lig 'in 7. haftasında Giresunspor ile Kayserispor, galibiyet için kozlarını paylaşacak. 3-0'lık Galatasaray galibiyetiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor, deplasmanda 3 puanı hanesine yazdırıp çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. Çıktığı 6 maçta 5 mağlubiyet, 1 beraberlik alan ve henüz galibiyetle tanışamayan Hakan Keleş'li Giresunspor ise Kayseri ekibi karşısında kötü gidişata son vermeye çalışacak. Karadeniz ekibi maça tam kadro çıkacak. Konuk takımda ise Karimi, Uğur, Gökhan, Gustavo ve Gavranovic, maç kadrosunda yer almayacak.

Giresunspor-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çotanak Stadı'nda oynanacak Giresunspor-Kayserispor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Bugün saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Giresunspor-Kayserispor muhtemel 11'ler:

Giresunspor: Onurcan, Zeki, Perez, Douglas, Aziz, Pelupessy, Traore, Diabate, Serginho, Flavio, Balde

Kayserispor: Lung, Onur, Kolovetsios, Uğur, Carole, İbrahim, Attamah, Emrah, Mensah, Gökhan, İlhan