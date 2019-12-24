Giresunspor kaçan fırsatlara yanıyor

TFF 1. Lig’in 16. haftasında konuk ettiği Altınordu ile 1-1 berabere kalan Giresunspor’un yardımcı antrenörü Gökmen Barış, özellikle ilk yarıda istedikleri futbolu sergileyemediklerini söyledi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gökmen Barış, ilk yarıdaki oyunlarının kendilerini memnun etmediğini, buna karşın yakaladıkları önemli fırsatları ise değerlendiremediklerini belirtti.

İkinci yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını dile getiren Barış, "Talihsiz bir şekilde, pozisyon yokken bir gol yedik. Daha sonra reaksiyon gösterdik ve beraberliği yakaladık. İkinci golü de bulabilirdik ama olmadı." diye konuştu.

Ligin ilk yarısını Altay deplasmanında tamamlayacaklarını hatırlatan Barış, iyi bir sonuçla devre arasına girmek istediklerini sözlerine ekledi.