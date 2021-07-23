Giresunspor, Joey Pelupessy ile anlaştı

Süper Lig ’in yeni ekibi Giresunspor, prensipte anlaşma sağladığı Joey Pelupessy’i Türkiye’ye getiriyor. Son olarak Sheffield Wednesday forması giyen ve kulübüyle sözleşmesi sona eren deneyimli orta saha oyuncusuyla menajerler aracılığıyla yapılan görüşmelerde her konuda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Teknik direktör Hakan Keleş’in takımında görmeyi çok istediği Hollandalı futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak. Yeşil-Beyazlılar’da transfer çalışmalarının bu hafta içerisinde hız kazanması bekleniyor.