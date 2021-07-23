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Giresunspor, Joey Pelupessy ile anlaştı

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Giresunspor, son olarak Sheffield Wednesday forması giyen Hollandalı orta saha Joey Pelupessy ile prensip anlaşmasına vardı.

23 Temmuz 2021, Cuma 10:50 Son Güncelleme:
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Giresunspor, Joey Pelupessy ile anlaştı

Süper Lig ’in yeni ekibi Giresunspor, prensipte anlaşma sağladığı Joey Pelupessy’i Türkiye’ye getiriyor. Son olarak Sheffield Wednesday forması giyen ve kulübüyle sözleşmesi sona eren deneyimli orta saha oyuncusuyla menajerler aracılığıyla yapılan görüşmelerde her konuda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Teknik direktör Hakan Keleş’in takımında görmeyi çok istediği Hollandalı futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak. Yeşil-Beyazlılar’da transfer çalışmalarının bu hafta içerisinde hız kazanması bekleniyor. 

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